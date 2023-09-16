iPhone 15官網開賣，短短時間內被一掃而空，在缺貨加上價格又高的情況下，有女網友將目標轉向上一代的iPhone 14 Pro，詢問意見後，卻有許多人急忙勸阻，直說會後悔。

女網友在Dcard發文表示，本來有打算買iPhone 15 Pro，但4萬多的價格實在難以下手，因此將目標轉向3萬多的14 Pro，且原PO認為15 Pro上市後，14 Pro的價格應該還會再下降，但一看各大通訊行卻也都沒貨，詢問想立即入手14 Pro的管道。

不少用戶紛紛勸阻原PO，指出14 Pro電池問題會讓原PO後悔：「14Pro可能用一年就會後悔了，電池真的鳥」、「14Pro用不到一年，電池健康度剩90%...」、「蘋果買單不買雙」、「蘋果強的都是單，買15就對了」、「14Pro有散熱不佳的問題」。

但也有許多人反駁，表示入手14 Pro沒有問題，對於買單不買雙嗤之以鼻：「每代都嘛有問題，哪一代沒修正」、「萬年神機6s是單是雙」、「用過4S跟8Plus都很ok，一支用好幾年」、「14P用到現在根本沒任何問題」、「4、6、8、14都很出色啊」、「買單笑死，13Pro螢幕問題去查一下」、「傳說蘋果跟台積一樣，兩個團隊輪流，才會有這種差異」、「14P把13P壓在地上磨擦」。