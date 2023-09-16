國民黨總統參選人侯友宜美東時間15日上午參訪紐約市警局，會見紐約市警察局長愛德華卡班（Edward Caban)，侯友宜也在簽到簿上留言，署名「台灣新北市市長，參選總統候選人」。侯友宜稍早受訪時表示，此行主要是考察紐約市警局勤指中心，看紐約市警局如何建立系統，將來也可用在各縣市治安維護上。
據了解，侯友宜此項行程牽線人為紐約市警局前副局長莫虎，莫虎年少時待過台灣3年，後來也有與我國警政署互動經驗，此次侯友宜能拜訪市警局，也是國民黨透過他與紐約市警局聯繫上，才促成這次拜訪。
國民黨總統參選人侯友宜美東時間15日上午參訪紐約市警局，會見紐約市警察局長愛德華卡班（Edward Caban)，侯友宜也在簽到簿上留言，署名「台灣新北市市長，參選總統候選人」。侯友宜稍早受訪時表示，此行主要是考察紐約市警局勤指中心，看紐約市警局如何建立系統，將來也可用在各縣市治安維護上。
據了解，侯友宜此項行程牽線人為紐約市警局前副局長莫虎，莫虎年少時待過台灣3年，後來也有與我國警政署互動經驗，此次侯友宜能拜訪市警局，也是國民黨透過他與紐約市警局聯繫上，才促成這次拜訪。
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