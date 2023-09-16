屏東一名女子A女與3位男性友人（朱姓、羅姓、陳姓）相約唱歌，當晚歡唱結束後，再一起前往A女住處續攤喝酒聊天，眾人起鬨玩「國王遊戲」，以猜拳及數支方式決定贏家及輸家，輸的人要達成贏家下的指令要求。

A女後來因為輸了，被要求隔著褲子撫摸陳男胯下，直到凌晨2時許，陳男假藉國王遊戲贏家的指揮地位，下達指令要求朱與羅撫摸A女胸部及下體，朱與羅色慾薰心，抓住A女雙手手臂，將A女整個人拖到臥室床上，A女嚇得一直抵抗並哭喊「不要」。

陳男等3人強行脫去A女衣物後，親吻、搓揉胸部，陳男還摸A女下體強制猥褻。事後，A女不敢聲張、一直隱忍，直到因為心理極度創傷，前往醫療院所就診後，經醫療院依法通報，3男獸行才被揭發。

法官審理，3男均矢口否認有二人以上共同犯強制猥褻的犯行。陳男辯稱：我沒有褪去A女內褲，朱與羅也沒抓A女雙手拖進房間，我只有看到因為國王遊戲指令，羅有在房間隔著衣服摸A女胸部。我有因指令摸A女下體，但沒有插入，會摸是因為遊戲的規定。

身心科診所院長則表示，A女因有焦慮、情緒低落、夜眠差就診，她說晚上睡不著，是因一直想一些事情跟回想一些畫面，我問是什麼事，她跟我說大概在5天前，差點被性侵，我問那時大概狀況為何，她說那天跟三個人一起喝酒，有限制她行動，那3個人要侵犯她，邊說邊哭且身體緊繃，因為她的情緒較激動，所以我沒問細節。

A女後來陸續來看診，前後共3次，之後我依症狀開立藥物，並為她做自律神經測試，她講述當天過程時，不僅哭泣、身體緊繃且情緒不穩，可以證明確實因遭強制猥褻，而出現焦慮、情緒低落、失眠等創傷後壓力症後群常見徵狀。

法官審酌，3人所為之二人以上共同犯強制猥褻犯行已達既遂程度，顯缺乏對他人性自主權之尊重，犯罪手段可謂惡劣，案發後A女身心受創，難以再面對人群繼續工作，對A女身、心造成之損害均屬巨大。

陳、朱未能坦承犯行，迄今未對A女賠償，難認犯後有悔意，而羅在共犯結構中參與程度較輕，但仍否認全部犯行，犯後態度最惡劣。陳男等3人均犯二人以上共同犯強制猥褻罪，法官日前判決，各處有期徒刑4年6月。可上訴。

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