牙醫規勸大眾睡前務必刷牙已是老生常談。英國有個牙醫最近拍攝短片疾呼，睡前除了刷牙，清理鼻子也同樣重要，不僅有助改善睡眠品質，也能避免打鼾。

綜合美國《紐約郵報》、英國《每日郵報》報導，英國約克郡開業牙醫洛瑪斯（Sebastian Lomas）日前在TikTok個人頻道發布短片說明，睡前花幾秒鐘做個簡單動作，有助保持鼻竇暢通，有助睡眠品質、防止打鼾。他認為，睡前清理鼻子與刷牙一樣重要，因為睡覺時如果不能用鼻子呼吸，「你會改用嘴巴呼吸，如此一來就會打鼾」。他極力建議大眾把清理鼻子列入睡前例行公事。

洛瑪斯說：「打鼾會讓你處於無法好好休息、消化的狀態，難以儲備體力。」他在短片裡示範簡的方法，可以解除鼻竇阻塞的狀態。首先，站直身體，用鼻子吸氣，然後在閉上嘴巴的情況下用鼻子呼氣。接著，捏住鼻尖，頭部左右搖晃、搖晃時盡量讓頭部靠近肩膀，同時豎起耳朵，這串動作至少要做5秒鐘。最後，鬆開鼻尖，深呼吸一口氣。

這支短片已獲網友瀏覽約25萬次。有些人認為「非常有幫助」。也有人表示沒什麼用，「最後還是鼻塞了」。

睡前刷牙是牙醫必定會提出的牙齒保健事項。（圖／Shutterstock）

據耶魯大學刊物《耶魯醫學》（Yale Medicine）指出，打鼾可能代表有健康狀況，例如阻塞性睡眠呼吸中止（Obstructive Sleep Apnea, OSA），這種常見疾病與心臟健康問題有關，若未即時治療，有致命之虞。

人在吸氣、吐氣時，空氣流動會導致組織震動，發出噪音。喉嚨後方企管附近的組織發出聲音震動時會形成鼾聲，在鼻塞的情況下，打鼾程度會更糟糕。據統計，英國有3000萬人受打鼾之苦，58%年齡介於50至59歲。

美國猶他醫療大學（University of Utah Health）指出，半數的人們一生之中某個階段會打鼾，男性多於女性；打鼾似乎有家族遺傳特性，而且會隨著年齡增長而更加常見，約40%成年男性、24%成年女性一輩子打鼾。打鼾常見原因包括體重增加、過敏、飲酒、睡姿異常，特定藥物也會引發鼾聲。打鼾不僅干擾枕邊人入睡，打鼾者自己也會整夜睡不好，讓自己與枕邊人整天疲憊不堪。