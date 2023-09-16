美國高階官員今天指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日將親赴白宮，與美國總統拜登討論支持基輔抵抗俄羅斯的侵略。

法新社報導，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，澤倫斯基與拜登的面會，將在烏克蘭尋求取得反攻進展的「關鍵時刻」到來。

這是俄羅斯2022年2月揮軍入侵烏克蘭以來，澤倫斯基2度前往白宮訪問。（譯者：徐睿承）1120916