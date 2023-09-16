好萊塢又一對銀色夫妻分手！54歲的「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman），透過共同聲明方式，宣布與結縭27年的女星黛博拉李（Deborra-Lee）離婚。兩人是相差13歲的姐弟戀，並育有一雙兒女，今天突然傳出兩人「友好地」結束婚姻關係，震驚全球，有網友回應：「演藝圈難道沒真愛了？」

休傑克曼和黛博拉李在離婚聲明中表示：「我們有幸能夠作為夫妻，一起度過了近30年的美好婚姻生活，如今我們的生命旅程正發生轉變，因此我們決定分開追求各自的成長。」也表示家庭一直都是最重要的，說道「我們懷著感激、愛和善意開啟下一個篇章」。

兩人最後希望外界能夠尊重他們的隱私，並共同簽署，強調「這是我們兩人唯一會發表的聲明。」兩人結束27年婚姻，目前其兒子和女兒也已經成年。

休傑克曼和黛博拉李相識於1995年澳洲電視劇《Corelli》的拍攝現場，兩人隨即陷入了愛河，當時黛博拉李已是知名女演員，而休傑克曼則是初出茅廬的影視新人。由於兩人相差13歲，黛博拉李甚至一度因年紀問題和休傑克曼分手。

最終2人還是於1996年4月11日結婚，當年休傑克曼才27歲，然黛博拉李已40歲，嘗試想要小孩的他們面臨兩次流產，愛妻的休傑克曼於是提議領養兒子奧斯卡以及女兒艾娃。

號稱好萊塢最寵妻的休傑克曼，每年都會在結婚紀念日時發文，今年2月14日情人節和4月兩人的結婚紀念日他也在IG貼出與妻子合照的深情告白，沒想到今天突然傳出婚變，震驚全球演藝圈。婚變消息傳出，網友震驚：「還有真愛嗎？」