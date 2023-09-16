美股今天收黑，因投資人對科技股的熱情減弱，影響整體大盤走勢。

道瓊工業指數終場下跌288.87點，或0.83%，收在34618.24點。

標準普爾500指數下跌54.78點，或1.22%，收在4450.32點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌217.71點，或1.56%，收在13708.34點。

費城半導體指數下跌107.838點，或3.01%，收在3476.394點。（譯者：徐睿承）1120916