美股今天收黑，因投資人對科技股的熱情減弱，影響整體大盤走勢。
道瓊工業指數終場下跌288.87點，或0.83%，收在34618.24點。
標準普爾500指數下跌54.78點，或1.22%，收在4450.32點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌217.71點，或1.56%，收在13708.34點。
費城半導體指數下跌107.838點，或3.01%，收在3476.394點。（譯者：徐睿承）1120916
美股今天收黑，因投資人對科技股的熱情減弱，影響整體大盤走勢。
道瓊工業指數終場下跌288.87點，或0.83%，收在34618.24點。
標準普爾500指數下跌54.78點，或1.22%，收在4450.32點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌217.71點，或1.56%，收在13708.34點。
費城半導體指數下跌107.838點，或3.01%，收在3476.394點。（譯者：徐睿承）1120916
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