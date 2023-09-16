期待轉冷的民眾，可能要再等等了。最新模式模擬，一波微弱鋒面下周五（22日）報到，但只掠過北部海域，對陸地毫無影響；鋒後也無明顯系統南下，更不用說東北季風了。今起至下周四（21日）水氣偏多，全台天氣不穩定，午後易有陣雨或雷雨。

受低壓影響，台灣附近水氣多，天氣變化大。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，這個周末白天偏熱、清晨微涼，中午過後近山區有局部陣雨或雷雨，甚至伴隨劇烈天氣。今各地氣溫：北部22至34度、中部22至34度、南部23至34度、東部21至35度。

最新模式模擬，下周水氣仍多，各地屬多雲時晴，降雨強度或許不如這個周末，但山區及部分平地，午後仍有短暫陣雨或雷雨。下周五一道微弱鋒面掠過，吳德榮指出，鋒後並無「東北季風」或冷空氣，僅北部雲量稍增，各地白天還是偏熱。

中央氣象署表示，9月下半月副熱帶高壓偏強，最後一周各地降雨機率增加，西北太平洋有熱帶擾動發展，不排除長成熱低壓或颱風，有待觀察。