根據《中時新聞網》公布的總統大選最新民調，國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲若能組成「侯柯配」，將可獲得38.4％支持，勝過民進黨副總統賴清德與駐美代表蕭美琴「賴蕭配」的29.6％。媒體人趙少康大膽預測，如果侯友宜跟柯文哲在野合作組成1組，鴻海創辦人郭台銘真的就完全邊緣化了，民調搞不好會跌到5%以下。

趙少康15日在政論節目《少康戰情室》中表示，如果侯友宜跟柯文哲能組成1組 ，郭台銘真的就完全邊緣化了。假如他現在的民調是10%，以後搞不好會跌到5%以下。

針對在野若合作，趙少康指出，有人說，會不會喜歡侯友宜的，不喜歡柯文哲；喜歡柯文哲，不喜歡侯友宜；喜歡郭台銘，也不喜歡他們。他認為，一定會有這樣的人。像是一些本來很失望、覺得藍軍搞什麼鬼的人，甚至根本就不想去投票、民調也不回答的人。

趙少康更點出，比如百萬台商，有的人可能會認為回來幹嘛，因現在機票漲兩、三倍，加上60個航點現在變成10個，擠得要死；另外像美國很多台僑本來不想回來，但若他們覺得有機會了，可能也會回來投票，所以加加減減，可能正大於負。