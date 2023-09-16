新竹市長高虹安因搭名車、住豪宅爭議之外，又被爆料男友干政；高虹安15日透過影片兩度鞠躬致歉，並宣布即日起市府人員不得未經報備私下接觸李忠庭。民進黨立委高嘉瑜被問到，如果她是高虹安，現在會怎麼處理？高嘉瑜回應說，「立刻跟這個男朋友必須要斷乾淨」。此話一出，引來一陣笑聲。

高嘉瑜15日在政論節目《少康戰情室》中表示，她覺得Jack(高虹安男友李忠庭)很像鐵達尼號，「You jump ,I jump」，現在兩個都一起jump，要沉了。整個新竹市政府從房子、 車子，到現在男友干政的整個過程，危機處理太慢，而且沒有辦法說清楚。

高嘉瑜接著指出，前文化局長錢康明在談離職時，就已經跟高虹安說，她的男朋友在干政，當時就應該處理，也應有警覺性，早就要壯士斷腕。拖到現在，連錄音檔都出來了，高虹安才說不能接觸，甚至還有前提的情況下，傷害已經很難挽回。

主持人趙少康問高嘉瑜，如果她是高虹安，現在會怎麼處理？高嘉瑜回應說，「立刻跟這個男朋友必須要斷乾淨」。此話一出，現場來賓爆出一陣笑聲。