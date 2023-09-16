總統大選如火如荼開打，負責正副元首和候選人人身安全的特勤中心卻傳出黑箱內幕，賴清德副總統的維安人員還違規停車招來民怨，導致賴清德被「指著鼻子罵」，但相關人員卻並未得到懲處，種種亂象都讓特勤中心基層無比寒心，更因此掀起退休潮。

根據記者取得的畫面，賴清德今年5月上旬到復興南路某豆漿店吃消夜，與總統府前發言人谷辣斯．尤達卡等多人同行，而該間豆漿店並未因副總統駕到蓬蓽生輝，反而因隨扈的天兵行為引發重重民怨。

「我就跑去賴清德那一桌，指著他罵說副總統請你們也手法（守法）。」根據截圖畫面，該位民眾不滿賴清德隨扈插隊買外帶，且賴的座車還停在公車站牌前影響交通，他一氣之下上前與賴清德理論，賴則立刻放下筷子連連致歉，而隨扈試圖辯解，同樣遭賴清德一陣訓斥。

民眾在通訊軟體上不諱言自己「指著賴清德罵」，此段對話也廣為流傳。（圖／讀者提供）

為了取信於人，該位民眾更附上賴清德等人的用餐畫面，以及公車站違規停車影像佐證，此對話也在網路上引發熱烈討論，而儘管此事已嚴重影響賴清德形象，但相關人員卻並未受到懲處。

據了解，當日勤務由特勤中心劉姓組長指揮，他未遵守勤務指揮官邱副主任命令，私自將車輛調動到店家門口引起民怨，其餘人員眼見事情越鬧越大，紛紛請調另謀出路，但劉姓組長並未受到任何檢討，在此事件後還晉升上校並續任組長。

「這不是包庇，甚麼是包庇？」不願具名的特勤人員表示，基層人員眼見劉姓組長犯了錯還照樣平步青雲，副總統警衛室人員也心灰意冷，有多人以生涯規畫為由打報告調職，特勤中心內部亂象不斷，相關單位應立即介入調查。

劉姓組長安排不當卻未被懲處，賴清德警衛室傳出有多人心灰意冷，打報告請調。（圖／報系資料照）

國安局表示，特勤中心執行安全維護任務所使用之車輛均屬警備車，依據《道路交通安全規則》規定，警備車臨時停車及停車地點於執行任務時，得不受相關違停限制，針對造成民眾不便深感抱歉，已對相關人員口頭訓誡，特勤中心及相關執勤單位將持續嚴密勤務執行作為，防範類似案件再次發生。

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