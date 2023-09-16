江宜蓉演出《百味小廚神：中元大餐》，怕鬼的她，要飾演女鬼「清美」，她透露，一開始被劇本溫馨祖孫情給吸引，跟導演聊完角色之後，才開始意識到自己要演鬼，「怎麼辦，我也有點害怕，已經接了才發現不太對。」

為了演出，江宜蓉克服恐懼，看鬼片來做功課，時常被嚇得要命，頗為痛苦，「一開始設定是厲鬼，還會有特殊化妝有血、有傷，本來希望角色的呈現是很可怕的，我還做了功課，準備好要嚇人。後來疫情停拍，過一年復拍，設定就改了，變成可愛的鬼。」

江宜蓉其實很怕看鬼片，她曾為了力挺蔡亘晏去看了《咒》，在影廳內忍不住放聲尖叫。（圖／侯世駿攝）

但畢竟全片還是設定為人鬼故事，江宜蓉拍攝期護身符不離身，笑說：「包包的夾層都被塞到很膨。」對各種信仰都抱著尊敬之心，她當時簡直把這輩子拿到護身符都用上，「有台灣的也有國外的，像是人家送我的玉佩、佛像，還有廟的符、日本御守都帶出來。」還好並沒有發生什麼難以解釋的事情。

劇中純情奉獻暗戀，江宜蓉笑說自己現實沒發生過，因為心意太容易露餡。（圖／侯世駿攝）

而角色最後呈現很正面溫暖，劇中她對青梅竹馬的黃冠智有好感，但因為對方已有結婚對象，她壓抑著這份好感、不越界地為對方付出。江宜蓉直呼：「我覺得滿美的，就是很純粹的感情，不是愛就要得到，看到對方開心就好，這很大愛欸。」現實生活中，她倒是不曾有過這樣的感情，「我如果喜歡一個人滿容易被發現，我會慌張，很快就會知道對方心意是如何，所以不太會有這個狀態。」她身邊是有從高中一起長大的好朋友，但相處就像哥兒們，完全零發展可能，「我們相處很像無性別的感覺，我剛剛想到他算青梅竹馬還有點不舒服。」

全劇以料理來連結祖孫情，現實中，江宜蓉與過世的阿嬤也有記憶中的味道，就是日本香鬆、海苔配飯，「我小時候跟阿嬤一起住，她是跟我最親近的長輩。阿嬤以前在日本讀書，所以給我的印象都是很日系的文化，她會跟我講日文、讓我看日文卡通。阿嬤六、七年前過世了，我看到香鬆就會想到阿嬤，滿想她的。」

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