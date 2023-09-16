國民黨總統參選人侯友宜今天拜訪中華公所之後，又參加紐約僑界的僑宴，氣氛熱絡，僑界一起唱國歌、一起高喊侯友宜凍蒜，而其中也出現驚喜人物，前總統馬英九二姐馬乃西也到場表達支持，且馬乃西支持侯友宜之心溢於言表，稱讚侯友宜選情倒吃甘蔗，越選越好，「越看越可愛！」

馬乃西出席僑宴，表達出發自內心的支持侯友宜，馬乃西認為侯友宜選情越來越好，「越看越可愛！」她認為侯友宜最適合擔任中華民國總統，相當支持他，希望他當選。至於他來支持侯友宜，馬英九有沒有來拜託？她也開玩笑說，他們都各行其事，她是自己要支持侯友宜，支持國民黨的候選人。

侯友宜致詞時說中華民國是他第二個媽媽，怎麼可以忘了媽媽對我的照顧，在媽媽最艱困的時候，能夠拒絕嗎？一定要跳出來，大家都愛中華民國，這就是我們團結的力量，政黨輪替讓中華民國更好，你投的不是侯友宜，是投給中華民國，機票再貴都要回來投給中華民國。僑胞也激動喊「下架民進黨！」

侯友宜，有機會歡迎大家回來中華民國，10月10日所有十四個國民黨籍縣市，加上無黨籍縣市，升國旗唱國歌，他當選會讓中華民國國旗在台灣屹立不搖，呼籲僑民投票日帶中華民國國旗回來投票好不好，僑胞都嗨喊，「好！」