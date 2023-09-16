現代男女觀念越來越開放，一名男網友日前搭捷運回家，聽見後方2位高中女生的對話，其中一位自豪表示已經交了12任男友「每任都有做過」，地點大多在旅館，有些在學校廁所或公廁。原PO當場震驚不已，直呼「現在女生很開放」。

一名男網友在《Dcard》發文表示，日前搭捷運回家，到某站時上來2位高中女生，坐在他後方的位子，他無意間聽到2人閒聊內容，其中A女問B「他是妳第幾個男友啊？」B毫不猶豫回答「第12個了」，接著自豪表示，每任大約交往3個月，最久的5個月。

A女接著問「那妳每任都有做過嗎？」結果B回答「有，大多在旅館，有幾任在學校廁所偷偷做，有幾任男友沒錢開房間，就跑去公廁做。」原PO聽了當場傻眼，還因為聽得太投入，一回神發現已經到站，趕緊衝出捷運差點被門夾到。

發文曝光後，不少網友質疑是「創作文」，不過也有網友直言，「我上次去夜店，一群高中妹來我們包廂，隨便摸隨便喇」、「我相信這不是創的，因為身邊有朋友就是這樣」、「我有交過一任17歲，她說班上有2／3不是處女了」，甚至有國中老師表示「有些人到底多沒見識，我班上國中妹我都提醒要做要戴，別提早當媽，早就已經沒辦法阻止她們發生性行為了」。