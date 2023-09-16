國外一名65歲男子因為便秘將近10天，被送往急診室時，出現胸痛、噁心症狀及強烈排便的需求，醫師考量他有心臟病史，選擇用藥物改善病患狀況，不建議做灌腸，但男子服用藥物後改善不如預期，因此堅持做灌腸，最終不幸心臟病發過世。

根據英國《太陽報》報導，哥倫比亞一名醫師羅伊斯（Rawdy Reales Rois）表示，當時該名病患已經7至10天沒有排便，雖然病患心電圖結果正常，但考量病患有心臟病史，且患者還出現心跳加快、出汗的症狀，因此不建議做灌腸，改用藥物來舒緩便秘情況。因為在極少數情況下，用灌腸方式可能會對腎臟和心臟產生危及生命的副作用。

然而，病患服用藥物後並未達到預期的效果，醫師羅伊斯加開劑量，並建議他下床走動。怎料，病患竟然找了另名醫師，請該醫師幫他灌腸。

過了幾小時後，羅伊斯再度確認病患狀況時，對方已經因為心臟病發過世。羅伊斯指出，該患者因排便速度太快刺激迷走神經，血壓突然下降，導致心臟驟停，搶救30分鐘後仍宣告不治。

與此病例無關的英國醫師菲利帕·凱伊（Philippa Kaye）表示，嚴重便秘和反覆用力可能會導致直腸脫垂等問題，即直腸滑入肛門內，可能會導致腸阻塞，危及生命，且可能引發心血管疾與中風。