天使隊明星內野手安森尼阮棟（Anthony Rendon）前次拒對媒體談論自己的傷勢，現在他向SoCal News Group的記者自曝是「脛骨骨折」。阮棟說明這是幾周前就診斷出來的傷勢，「不知為何天使球團未公開發布消息」。阮棟今年7月初對戰教士，被自己的界外球打傷左小腿而退場，但是總教練內文（Phil Nevin）隨後表示X光檢查之後沒有發現骨折。

換言之，安森尼阮棟因為長期缺陣，又對媒體拒談傷勢而引起球迷不滿，他現在指出是天使球團沒有向外界交代清楚。內文當時說：「他的骨頭裡在流血，他很痛苦、很挫折，他的傷勢比我們預想的嚴重。」阮棟在5月時因為鼠蹊部受傷缺陣，總結下來本季只打了43場比賽。

天使隊的團薪集中在阮棟、卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平3位球星身上，阮棟簽有7年2.45億美元，本季年薪3800萬美元是全隊最高薪（新台幣12億），超過卓奧特的3700萬美元、大谷翔平的3000萬美元，同時3人合計已超過1億美元。

阮棟、卓奧特都握有不可交易條款，外傳卓奧特將於本季結束後談論去留問題，既然大谷翔平可能離隊，卓奧特也可能自請交易。傷痛纏身的阮棟即使願意離隊也很難賣掉，他的合約持續到2026年。