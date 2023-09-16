工作太忙或太閒都不好，一名網友分享，他在傳產公司工作，旺季忙到爆，只能周休一日，淡季卻只要1小時就能把整天的工作做完，讓他無聊到很厭世，最近更是興起想離職的念頭，引起網友討論，不少人見狀直呼，幹嘛跟錢過不去，太閒就替自己找事做，可以趁機讀書精進自己。

一名網友近日在Dcard上分享，他在桃園某間傳產公司工作，每月薪資6萬多，工作有分淡季和旺季，最近剛好是淡季，每天只要花1小時回覆郵件，就沒有其他工作了，讓他超級無聊。

原PO表示，他每天早上9點開始工作，10點就做完工作，且因為公司有鎖網路，所以他處理完郵件也不能用公司電腦看影片殺時間，因此就只能一直滑手機打發時間，直到6點下班為止。如今這樣的生活已經持續了3個多月，讓他很受不了，也很想要離職。

貼文引起網友討論，不少人羨慕直呼，這樣超好的，淡季很閒，還是可以領6萬，如果覺得很無聊，可以趁著淡季上班進修充實自己。「浪費時間可以找方式進修、做副業」、「怎麼感覺很棒，我們公司都只有旺季，很痛苦」、「可以讀書精進自己，我都趁淡季來學英文」。