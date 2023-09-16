男星小鬼（黃鴻升）2020年9月因主動脈剝離猝逝，享年36歲；如今事隔3年，妹妹昨（15）日深夜上傳哥哥生前照片，寫下：「謝謝那些一直支撐著我的人」並透露哥哥離世後三年的轉變「是好事」。

小鬼妹妹昨（17）晚曬出哥哥生前與兒子的照片，她透露，原本打了一大串文字，最後刪掉許多部份，「想想，這些感觸什麼的還是放在心裡就好」而她也向哥哥喊話：「3年了，後來就真的沒再夢見你了，人家說這樣是好事，那就是好事」字字句句流露出無限思念。

小鬼妹妹發文。（圖／小鬼妹妹IG）

此外，小鬼生前主持節目《綜藝玩很大》也PO出他的照片表達想念：「3年，我們努力地扛下來了，但...還是很想你，你在那邊都好嗎？不會把你忘記，永遠的小隊長」還有好友坤達也在限時動態中寫道：「三年了…還是覺得你好像是去了很遠的地方，我們都好，很想你」。

坤達在凌晨發文表達對好友的思念。（圖／翻攝自坤達IG）

貼文曝光後，引發許多粉絲共鳴，不少藝人也在留言區中表達思念，包括魏如昀黃小柔、蘿莉塔、柯有倫；然而，在此之前得知入圍金鐘獎的吳宗憲也提到小鬼：「在國外錄影的時候特別容易想到小鬼。他現在是小神了！可惜KID的婚禮他來不了。」