新竹市長高虹安日前遭民進黨爆出搭豪車、住豪宅等爭議，引起各界關注。民調專家戴立安今（16日）接受港媒訪問時指出，民眾黨因議題攻防能力較弱，觀察最新民調趨勢，民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲過去最強的年輕人、高學歷、中間選民最近都沒有優勢，且持續流失，這三區塊支持度有部分轉到民進黨參選人賴清德。

根據《中評社》報導，戴立安分析，不管是三足鼎立或是四人選局，要拉到各自民調的3%或4%都很難，各自支持者幾乎都到緊繃了。而民眾黨想要鎖著柯文哲基本盤，例如年輕選票，但是最新民調結果，柯文哲過去支持度最強的年輕人、高學歷、中間選民現在都沒有優勢，還持續流失中。這三區塊有部分轉到賴清德，大學以上支持者，賴、柯已經拉平。

至於藍白合部分，戴立安表示，藍白要合作一定要有程序，現在合作比之前時機好，相對來說鴻海創辦人郭台銘已經沒有這麼高影響力，郭是藍白合作關鍵角色，現在郭支持度掉到10%以下，柯侯合作若談成，就不用考慮郭的問題，且若藍白合作要納入郭台銘考慮，郭過去還沒有受到檢驗，可能之後會有變數。