氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(15日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週一(16至18日)天氣晴朗，白天偏熱、晨微涼；台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後近山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應注意。今日各地區氣溫：北部22至34度、中部22至34度、南部23至34度、東部21至35度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二至週四(19至21日)水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有部分平地受影響；各地白天偏熱、紫外線強。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週五(22日)微弱鋒面掠過北部海面，對陸地幾無影響，鋒後無「東北季風」及冷空氣南下；北台雲量微增，其他各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；白天仍偏熱。若期待入秋第一波可讓天氣轉涼的「東北季風」，這波完全是不符合的。