巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今、明兩天在古巴首都哈瓦那參加「77國集團＋中國」（G77+China）峰會，討論南方發展中國家的科學發展和合作。

77國集團（Group of 77,G77）成立於1964年，有77個創始成員國，現已擴大，目前由來自亞洲、非洲和拉丁美洲的134個發展中國家組成。

中國在1990年代「加入」77國集團，但迄今未承認自身為成員國，只是依然例行參加G77會議，所以G77常以「77國集團＋中國」（G77+China）名義對外發布宣言。

今年由古巴擔任輪值主席國，G77+中國峰會的主題是「當前的發展挑戰：科學、技術和創新的作用」。

巴西外交部多邊政治事務處長科森代（Carlos Cozendey）指出，77國集團在與政治、安全直接相關的問題上沒有那麼多參與，最積極的行動是處理聯合國的經濟和社會問題，是發展中國家獲得更廣泛討價還價能力的平台。

巴西是77國集團創始成員國之一，傳統上在該組織的談判中非常活躍。

巴西外交部科學、技術和智慧財產權司長安德拉德（Luciano de Andrade）昨天在首都巴西利亞記者會上表示，哈瓦那峰會的最後宣言主要內容包括，推動和加強南方發展中國家合作應成為77國集團+中國內部交流的基礎。

安德拉德表示，巴西在77國集團中扮演特別重要角色，因為巴西是所有成員國中，在科學、技術和相關創新體系中具有能力和結構的國家之一。因此，可以在此過程中做出貢獻。

宣言還將9月16日定為南方國家的科學、技術和創新日，並規定該組織成員國的科技和創新部長將每3年舉行1次會議，以加強各國在這些共同議程中的合作。

古巴於今年1月擔任77國集團+中國的輪值主席國，選擇討論的主題包括，鞏固發展中國家在多邊談判中的統一影響力，包括與氣候變化有關的事項；在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後恢復的背景下促進國際團結與合作；推動國際金融治理改革。

科森代在記者會上提及古巴在全球治理多邊論壇中受到的待遇，重申巴西對幾10年來古巴遭受各國單方面制裁的批評立場，表示這些國家沒有實現其目標，卻給古巴人民造成巨大困難。

哈瓦那峰會結束後，魯拉將前往美國紐約參加第78屆聯合國大會。（編輯：馮昭）1120916