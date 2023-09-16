社群平台昨天流傳兩段多名少年在彰化縣秀水鄉彰水路當街打人的影片，彰化縣鹿港警分局追查發現陳姓男子幫友人喬事未果，引發黃姓少年不滿，因此遭黃糾眾圍毆，經追查後通知涉案黃姓等6名少年到案，全案依傷害、妨害秩序等罪嫌偵辦中。

秀水鄉彰水路某學校大門前，於13日晚間10點多發生少年打群架事件，鹿港警分局獲報後立即派遣快打警力前往處置，到達現場時已無鬥毆情事，發現陳姓被害人等2人仍留在現場，2人均無明顯外傷。

警方追查發現，本案是因陳姓被害人幫友人喬事情未果，引發黃姓少年不滿，雙方產生嫌隙，結下樑子。

黃姓少年得知陳姓被害人為某夜校畢業生，且時常出入該學校附近，遂於案發時地揪同林姓等多名少年騎乘機車準備尋仇。

事發當時，黃姓少年等人發現陳姓被害人抵達學校附近，隨即一擁而上，以徒手及手持安全帽毆打陳姓被害人等2人，一陣混戰後隨即一哄而散。

警方案發後獲報，派員連夜調閱案發現場及附近的路口監視器，過濾清查渉案車輛，確認渉案人後，逐一通知嫌疑人黃姓少年等6名未成年少年到案，全案依傷害、妨害秩序罪偵辦，相關未成年偏差行為依規定通報主管機關。