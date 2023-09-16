女星賴佩霞14日宣布出任郭台銘副手，而她原預計參演的舞台劇《蘑菇》，卻因她臨時辭演取消演出，令許多影迷大呼可惜，消息曝光後，在影集《村裡來了個暴走女外科》中飾演護理長凱莉的許乃涵（涵冷娜）在留言區中自薦表示願意救火，被網友大讚。

臺北表演藝術中心15日透過臉書宣布，原預計在11月11日至12日演出的《蘑菇》，由於「劇中要角賴佩霞因個人因素辭演，因賴佩霞為此戲核心演員，暫難找到替代人選，故取消本檔演出，並開放全額退票，原定9月17日舉辦的《蘑菇》讀劇講座會，同步取消，造成不便，敬請見諒」。

對此，女星許乃涵（涵冷娜）在貼文下方留言自薦，表示自己並非來鬧場，而是真的有專業在身：「我是劇場本科生，有很多代排跟替演的經驗，台詞走位都算很快可上手，也常常超齡演出各種媽媽喔，給個機會吧！大佬」。

許乃涵留言自薦。（圖／翻攝自臺北表演藝術中心臉書）

許多網友見狀後大讚：「如果是妳演出，我購票」、「支持啦！如果您演出，我必買票」、「準備好了！等妳」而針對閃辭之舉引發爭議，賴佩霞團隊表示，後會再逕行回應。