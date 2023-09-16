高雄市苓雅區武廟路昨（15日）傳出凶殺案！63歲吳姓男子疑因「噪音」問題與鄰居夫妻發生爭執，上午7時許持刀上樓逞凶，造成蔡女身中4刀、疑似在睡夢中的羅男慘遭猛刺7刀，夫妻倆當場死亡。吳落網後雖坦承犯案，但行使緘默權，辯稱忘了棄置凶刀的地點，也不吐露犯案動機，甚至要求警方拿出證據才願意說話，吳嫌更拒絕夜間偵訊，態度相當不配合。

據了解，住在這棟大樓13樓的吳嫌，曾多次向管委會投訴14樓噪音問題，調解委員會也曾介入調解2至3次，但調解未果。

檢警初步了解，昨（15日）上午7時許，蔡女正準備送小孩上學，因此打開住家鐵門，疑似在門外埋伏多時的吳嫌，看見鐵門開啟後強行開門闖入屋內，並持刀朝36歲的蔡女腹部、左手砍殺，導致蔡女臟器外露當場慘死；正在臥房睡覺的35歲羅男，遭吳男朝手、腹部連刺7刀，其中致命傷疑是刺破心臟的1刀，蔡、羅2人傷勢均集中在上半身，詳細身中刀數及確切致命傷仍待檢方複驗後釐清。

案發時正是小孩上學時間，蔡女在案發前還打電話向老師告知會準時到校載小孩放學，不料這通電話成了最後聯繫，警方獲報到場時發現被害人蔡女倒臥客廳地板，羅男則倒臥在臥室地板，均已死亡。

預謀殺人的吳男，原本是汽車保養廠員工，後來失業，大樓住戶表示，平常吳嫌很少出門，偶爾會在電梯碰到面。吳行凶後從容離開大樓，騎機車逃逸，還3度換裝疑似想混淆警方追緝，苓雅分局調閱沿線監視器，10時許在屏東枋寮鄉拘捕他到案。吳落網後雖坦承犯案，但行使緘默權，還辯稱忘了棄置凶刀的地點，也不吐露犯案動機，更拒絕夜間偵訊，讓警方相當頭痛。