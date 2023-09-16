社群平台上常見大陸影片，有網友發現不少台灣用詞逐漸被大陸用語取代，他日前和主管講話，對方竟說「視頻」而非「影片」，雖然常在網路看見這些詞彙，不過親耳聽到時還是震驚了一下，好奇「講『視頻』的人是不是越來越多了？」鄉民全都有感「真的一堆」、「講視頻才靠譜，特接地氣！」不只年輕族群愛用，不少長輩也會這樣講。

一名網友在批踢踢發文表示，日前和主管講話，對方竟然說「視頻」而非「影片」，雖然他平常在網路上喜歡以大陸用語反串，不過實際親耳聽到時，心中還是小小震驚一下。

原PO提到，現在常看到年輕人愛用的Dcard平台，很多學生也會說「視頻」，好奇問「講『視頻』取代『影片』的人是不是越來越多了？」

貼文曝光引起熱烈討論，許多網友也認同「真的越來越多，尤其2000後的」、「一堆長輩每天看大陸影片，久了都講視頻了」、「我媽70歲也說視頻」、「其實語言就是這樣」。

除了視頻之外，網友也表示「越來越少人說早安、晚安，都變成早上好、晚上好」、「沒毛病取代沒問題」、「講視頻才靠譜，特接地氣」、「你走心囉」、「一堆年輕人只認識牛油果不認識酪梨」。