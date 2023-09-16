新華社16日報導，中國國家主席習近平特別代表中共中央政治局常委、中央紀委書記李希當地時間15日在哈瓦那出席「77國集團和中國」峰會致詞強調，開發中國家普遍希望加強團結合作，推動全球治理變革朝更加公正合理的方向開發。中國願與古巴和其他77國集團成員一道，共築全球南方命運共同體，同創共同開發的新時代。

李希表示，當今世界正在經歷百年未有之大變局，開發中國家力量不斷壯大，南南合作為維護開發中國家群體性崛起勢頭、推動世界經濟穩定增長發揮日益重要作用。與此同時，單邊主義、霸權主義依然甚囂塵上，特別是個別國家大搞單邊制裁、脫鉤斷鏈，嚴重損害開發中國家正當開發權益和空間。開發中國家普遍希望加強團結合作，推動全球治理變革朝更加公正合理的方向開發。李希就77國集團和中國合作提出三點建議。一是堅守獨立自主、聯合自強的初心，堅持全人類共同價值，堅決反對集團對抗和冷戰思維，堅持以和平方式解決國家間分歧和爭端，共同守護世界和平安寧。

二是弘揚公道正義、平等包容的精神，在聯大等重要國際場合積極響亮發聲、主持公道，推動聯合國各項議程符合開發中國家開發利益，敦促發達國家切實履行開發援助承諾，擴大開發中國家的話語權和代表性。三是踐行開發振興、合作共贏的使命，合力重振全球開發夥伴關係，培育各國開發新動能，圍繞糧食安全、減貧、工業化、綠色開發、數位科技、人工智慧等開展合作，構建開放包容、互利互惠的南南科技合作體系，促進各國平等享有數字紅利，讓開發中國家在新技術新產業開發中不掉隊、不缺位。

李希表示，中國是世界上最大的開發中國家。不論中國開發到什麼程度，都將永遠是開發中國家大家庭的一員，永遠是全球南方國家的一員。中國始終將南南合作作為對外合作的優先方向。習近平提出構建人類命運共同體、共建「一帶一路」倡議、全球開發倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為維護和平、推動開發、深化合作提供中國方案，為深化南南合作搭建重要實踐平台。

中國向160多個國家提供開發援助，與150多個國家攜手共建「一帶一路」，與100多個國家和國際組織共同推進全球開發倡議合作。習近平宣布中方已經成立全球開發和南南合作基金，並將推出專項資金專門用於落實全球開發倡議，為開發中國家克服困難挑戰、實現共同開發作出新貢獻。中國願同77國集團成員密切溝通協調，優化開發資源投入，發揮共建「一帶一路」倡議等公共產品最大效能，破解開發難題。歡迎各方出席將於今年10月在北京舉辦的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，共商合作大計，共謀開發之道。

李希表示，中國與廣大開發中國家都曾走過爭取民族獨立解放的艱辛歷程，都有讓人民過上更美好生活的強烈願望，始終同呼吸、共命運，相互扶持、共同開發，早已成為休戚與共的命運共同體。只要順應時代潮流，加強團結、友誼、合作，相互支持彼此走符合本國國情和特色的現代化道路，就一定能夠更好維護開發中國家的共同利益，提升在全球治理體系中應有的話語權，實現共同開發、共同繁榮，為全球和平與開發事業注入更多穩定性和正能量。