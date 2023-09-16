北韓最高領導人金正恩9月15日前往遠東阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-on-Amur），深入考察戰機製造廠。

北韓最高領導人金正恩和俄羅斯總統普丁會談後，15日馬不停蹄，搭乘專用裝甲列車前往遠東，深入考察生產戰機等設備的阿穆爾河畔共青城加加林飛機製造廠（КнААЗ）。他在俄羅斯貿工部長曼特羅夫（Denis Manturov）陪同下，十分仔細地參觀了工廠的生產機器和展示的各式戰機。

綜合外電15日報導，這座位於遠東的工廠被譽為全俄最大的飛機製造廠，打造了蘇（Su）-35和Su-57這兩款重量級戰術戰機。目前這兩款戰機在俄羅斯國防戰略中佔有核心地位，並正按照俄羅斯國防部的訂單積極量產。

而金正恩除了對俄羅斯引以為傲的5代戰機Su-57展現高度興趣，仔細觀看它的駕駛艙外，還參觀了Su-35的最後裝配間，當他在廠外觀看Su-35現技時，進一步引發了各方關注。廣泛推測，在俄羅斯攻打烏克蘭，陷入苦戰之際，北韓可能準備以砲彈和其他物資，以換取新型——或至少較新的戰機，以徹底改造老舊的空軍機隊。

這次充滿動能的訪問顯示，俄羅斯和北韓的防務合作進入關鍵時刻。多年來，南韓一直有消息傳出，平壤想要向俄羅斯採購Su-35戰機，而這此金正恩訪俄，更使相關推測甚囂塵上。

儘管北韓誇稱有強大的國防產業，但卻缺乏自己自足的載人戰機。由於聯合國安理會實施武器禁運，平壤自從2000年代初以來，在採購新型俄羅斯戰機上就面臨阻礙，也成為北韓國防上的大罩門。