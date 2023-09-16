彰化縣福馬圳和美段改善工程挖到一枚疑似砲彈。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

陸軍第五支部（新社）彈藥分庫未爆彈處理小組謹慎地將該枚疑似砲彈放置於防爆毯檢查、拍照。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

驚！彰化縣和美鎮福馬圳改善工程日前驚見未爆彈，離譜的是，現場人員疑認為鏽蝕的未爆彈沒有殺傷力，竟直接用手拿起後到派出所報案，嚇壞當時所內的值班人員，幸好未傳意外。國軍相關單位獲報後迅速到場處理，解決危機。

本月13日下午，承包福馬圳和美段改善工程的工人駕駛怪手進行溝圳整理相關工程時，突然挖到一枚疑似砲彈，嚇得工地負責人連忙叫大家停工，並立即徒手將未爆彈拿至距離20公尺處的中寮派出所報案。

當時中寮派出所值班員警見狀幾乎嚇壞，為確保員警及民眾之安全，請工人先將未爆彈放置於派出所前花圃，並立即封鎖現場，撤離民眾，並通報陸軍五支部（新社）彈藥分庫未爆彈處理小組到場。

陸軍第五支部（新社）彈藥分庫未爆彈處理小組趕抵現場後，謹慎地將該枚疑似砲彈放置於防爆毯檢查、拍照，確認其種類，接著再小心地用防爆毯把它包起來，帶回軍中。

由於工人直接拿著未爆彈報案的狀況實在太離譜，和美警分局呼籲，民眾如撿拾或發現未爆彈時千萬不要緊張，也不要移動或帶回家收藏，應立即通報軍警單位，或由專業人員處理，以免發生爆炸意外等。