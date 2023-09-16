54歲好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）今(16日)稍早閃電與黛博拉李（Deborra-Lee）宣布離婚，「友好地」替27年婚姻畫下句點。過去休傑克曼曾被問到認定太太主因，他表示兩人相識時老婆已經出名，但自己才剛出道，名不見經傳，然而太太對外大方宣布兩人交往中的舉動給足休傑克曼安全感，也讓他決定非黛博拉李不娶。

綜合外媒報導，出生在澳洲、有188公分高大身材的休傑克曼如今可說是萬人迷，對於他倆的愛情故事也相當好奇，休傑克曼曾受訪表示，和太太第一次接觸是1995年演出電視劇《Correlli》，當時黛博拉李在澳洲已經是大明星了，卻絲毫沒有架子，第一次見面是在車內，當時黛博拉李就主動摘下墨鏡跟他打招呼，讓休傑克曼對她充滿好感。

休傑克曼回憶，後來他對黛博拉李的好感越來越強烈，甚至覺得對方就是真命天女，這輩子一定要跟對方結婚，但後來兩人卻互動變少，休傑克曼這時便辦了派對，特地邀黛博拉李參加，休傑克曼說，黛博拉李答應後，就算收到滾石樂團主唱Mick Jagger的邀約也秒拒絕，甚至向對方派來接她的司機說：「你可以告訴Mick Jagger我正在休傑克曼這裡，所以不能去」，這句話讓休傑克曼感動不已，最後告白陷入熱戀並走進禮堂。

而休傑克曼和太太原本兩度準備迎來愛的結晶，但黛博拉李卻不幸小產兩次，最後兩人決定收養兩個小孩，一位是現年已經23歲的兒子Oscar Maximillian、一位是現年18歲的Ava Eliot，休傑克曼過去是出名的寵妻魔人，每年結婚紀念日都會發文慶祝，不是稱呼愛妻是「My Love」就是自創Hashtag「#MyDebs」秀恩愛，未料突傳離婚，也難怪讓全球影迷錯愕崩潰，直呼再也無法相信愛情了。