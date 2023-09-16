庫柯奇出席名人堂儀式。（美聯社資料照）

金塊中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）率領金塊摘下今年NBA總冠軍，獲選FMVP同時是兩屆例行賽MVP得主，被譽為當今NBA最優秀的球員。名人堂球星庫柯奇（Toni Kukoc）認為約基奇目前的成就還比不上幾位「歐洲前輩」，但他繼續努力下去就很有機會超越他們，畢竟「他的NBA生涯還剩餘50%。」

庫柯奇曾是公牛王朝的要角，他最近在宣傳自己的紀錄片《魔法7號》（The Magical Seven），他對媒體談到約基奇，相信約基奇有潛力成為史上最棒的歐洲球員，同時指出派卓維奇（Drazen Petrovic）、拉加（Dino Radja）、狄瓦茲（Vlade Divac）、沙波尼斯（Arvydas Sabonis）都還排在約基奇前面，這幾位都是名人堂成員。

派卓維奇、拉加、庫柯奇來自克羅埃西亞。派卓維奇在國際賽包括世界盃、夏季奧運立下的戰功多不勝數，被視為國家英雄，他1989年進入NBA，但是1993年在歐洲車禍去世，年僅28歲。為了紀念派卓維奇在籃壇的成就，以及在NBA為歐洲球員開路，將他選入籃球名人堂。

除了狄瓦茲，這幾位歐洲球星在NBA打球的時間都不長，立陶宛中鋒沙波尼斯31歲才加入NBA，當時他在歐洲已是赫赫有名，庫柯奇認為沙波尼斯如果24歲就赴美闖蕩，肯定會有更大的成就。約基奇20歲加入NBA，這是他超越前輩的一大優勢。