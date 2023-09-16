女學生打扮有錯嗎？一名大陸網友日前在「百姓呼聲」平台上反映，稱湖南省中方職業中等學校副校長當眾罵學生，還指責女學生「紮好看點辮子」就是「勾引男生」，引來網友一陣批評，紛紛質疑「這是一個教育者能說出來的嗎」。對此，當地教育局則回應，已要求相關教師在進行教學工作時，一定要注意方式方法。

根據陸媒《九派新聞》的報導，9月8日午時，一名網友在「百姓呼聲」平台爆料，稱中方職中的副校長潘某飆罵女學生，還直言綁辮子、戴首飾是在勾引社會青年與男同學，並透露該學校擁有供水問題，不僅早上沒水刷牙洗臉、晚上更沒水洗頭，讓原PO忍不住怒道「有時間管女生穿著，還不如多想想解決學生住宿問題的方法吧」。

另外，原PO也提到，學校屬於包餐制，但因為無法確保自己洗完澡後能否吃到飯，許多人只能在吃飯與洗澡之間2選1，如果先吃了飯，就可能得等到晚上12點過後才能舒服地洗澡。

而中方縣教育局也於14日回應，表示經過核實，該校有訂定「學生應著校服」、「不得佩戴首飾」、「上課不穿背心」等規範，但已經要求相關教師必須注意管教方式；而關於生活用水問題，教育局已與自來水公司進行實地勘查，發現學生宿舍存在水壓不足的情況，將盡快予以解決。

對此，許多網友對副校長的言詞感到不解，紛紛吐槽「都什麼年代了，竟然還有這樣的思想」、「這種人怎麼能教好祖國的花朵」、「自己心術不正，才會看什麼都是歪」、「女兒還得包成粽子才能出門嗎」。