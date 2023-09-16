一名50多歲女子因得知朋友確診肺腺癌4期，擔心自己也罹癌，急忙就醫檢查。醫師表示，肺腺癌危險因子包括烹飪油煙、抽菸或空氣污染等，該位朋友是因為在工作緣故，一天超過8小時接觸油煙，成為風險較高族群。

家醫科醫師王健宇在《健康好生活》表示，上述女子一進到診間，就向他表明要做胸部X光檢查。詢問原因後得知，對方是因為朋友上月去照了胸部X光，發現1.2公分的腫塊，電腦斷層確認是肺腺癌4期，因而感到擔憂也想做檢查。

王健宇則說，肺腺癌危險因子包括抽菸、二手菸暴露、肺癌家族史、空氣污染、重金屬／化學物或烹飪油煙等。女子的朋友因在小吃店工作，一天超過8個小時都會接觸油煙，成為高風險族群。他表示，以台灣而言，肺癌危險因子與烹飪有很大的關係，建議以低溫料理、減少接觸油煙次數與時間，可減少罹患肺癌的機率。

北投健康管理醫院醫師沈彥君曾表示，目前肺癌若在第1期或零期就發現，並接受手術治療，5年存活率能達90%以上。LDCT（低劑量電腦斷層）的偵測敏感度遠高於傳統X光，女性若長期暴露在油煙、二手菸環境裡，肺癌風險可能增加，建議50歲後在例行健檢時納入LDCT篩檢。

台大癌醫中心分院副院長、肺癌權威陳晉興曾在《下班經濟學》中表示，相較於其他癌症，肺癌症狀較不明顯，一旦確診就是第4期，症狀包括咳嗽咳血、聲音沙啞、骨頭疼痛、痰液變黃變黑或帶血。過去肺癌與抽菸較相關，但現在的致病因子為空污的PM2.5，癌細胞一生成就很快轉移，因此若出現症狀，常是轉移後的結果。

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