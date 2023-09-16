高雄市15日發生冷血惡鄰凶殺案，63歲吳姓嫌犯疑似因為樓上鄰居經常發出噪音，於昨日早晨上樓殺害屋主夫妻，蔡姓妻子臟器外露慘死在客廳，而羅姓丈夫則疑似在睡夢中慘遭猛刺，獨留2位孩童為活口。吳嫌遭逮後相當不配合調查，不只不願供出行凶時的衣物和器械在哪外，也不願意與任何員警講話。不過警方透過監視器發現吳嫌於逃逸時曾進入萬大大橋（西向東）高雄端橋下，漏夜搜查後於16日凌晨1時許在高屏溪畔找到吳嫌的外套以及紅色刀殼水果刀，現已進行鑑識採證中。

根據了解，昨日吳嫌相當不配合調查，不只不願與其他員警透露和消息，也不願意和除了偵查隊長的同仁說話，至於晚餐方面警方替他準備的便當也只吃2、3口，態度相當消極與難以捉摸。

而專案小組分工調閱監視器發現吳嫌於逃逸時曾進入萬大大橋（西向東）高雄端橋下，疑似在此棄置涉案兇刀、衣服，且經檢視吳嫌犯案後離開案發大樓畫面，吳嫌手持1個塑膠袋（研判內為涉案兇刀、衣物）。

以上經專案小組漏夜前往擴大搜查周遭，於今日1時許在高屏溪畔找到吳嫌行兇逃逸時所穿著外套，並於勾取外套時，掉出一支紅色刀殼水果刀，研判應為兇刀，現已進行鑑識採證中。