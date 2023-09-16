網路媒體《Newtalk》昨（15）日公布最新手機民調，在四腳督的情況下，2024總統參選人支持度由高到低分別為民進黨賴清德32.04%、民眾黨柯文哲24.39%、國民黨侯友宜21.09%、鴻海創辦人郭台銘12.33%，與該媒體8/30做的民調進行比較，賴清德少了1.29個百分點、郭台銘少了7.69個百分點，柯、侯2人都有3個百分點左右的漲幅。中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳昨（15日）分析，近期的民調數據也突顯了環境對藍白合確實為利基。

鈕則勳昨日在臉書發文指出，最新民調顯示賴與郭的支持度雙雙滑落，原因很清楚，首先是蛋蛋風暴對賴的衝擊，其針對這樣的一個民生食安議題，沒有檢討政府相關的作為，更鮮少針對外界的疑慮通盤細膩的說明，感覺都置身事外，當然無法形塑總統負責任的態度與高度。

而在郭台銘支持度滑落的部分，鈕則勳認為，主要原因在於他的話題造勢都是點狀的即性式操作，沒有辦法串成缐，遑論是一個具有戰略觀的面，且「秀味太濃、戲味太重 」，看久了，套路差不多，就會稍嫌無趣了。

鈕則勳進一步指出，民調也顯示，侯、柯若能藍白合作，支持度便會超過賴清德與蕭美琴的搭配，這數據除了是突顯環境對藍白合確實有利基之外，也是表明隨著時間的流失，藍白整合協商的壓力勢必越來越大。

至於這次侯友宜赴美的相關表現，鈕則勳分析，將會影響藍白合作互動的天秤，侯的民調若顯著拉升，就有機會建構藍白協商的主場；但若是無法達標，柯文哲就能維持藍白合作相當程度的談判優勢，屆時想要藍白整合，國民黨勢必得釋出更多的資源。

鈕則勳還提到，藍白的競爭合作關係勢必持續，這也是能否夠整合的變數，但假若真的能夠在野整合，除了可以翻轉現在選情的局面之外，也會迫使賴清德針對外界質疑民進黨政府相關的作為，多了表態或者是得處理的壓力，「不然賴清德針對相關對綠營不利的議題，總是雲淡風輕地想四兩撥千斤，這勢必也是侯與柯看不下去或無法忍受的！」