澎湃新聞報導，中央紀委國家監委網站發布消息稱，中國工商銀行前黨委委員、紀委書記劉立憲涉嫌嚴重違紀違法，於15日17時許主動投案，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。陸媒梳理2017年中共十八大以來中共紀委監察委十二輪中央巡視中，劉立憲先後9次擔任中央巡視組副組長。包括劉立憲在內，中央紀委國家監委網站今年公開通報審查調查的中央列管幹部，已增至35人。

報導稱，當前大陸全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓正處於檢視整治環節，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關堅持動真碰硬、刀刃向內，零容忍清除害群之馬。近期，中央紀委國家監委已經多次集中披露數名「內鬼」被查的消息。

公開資料顯示，劉立憲出生於1954年6月，畢業於吉林大學，曾任大陸最高人民檢察院貪汙賄賂檢察廳副廳長、反貪汙賄賂總局副局長、檢察技術局局長、檢察理論研究所所長、中國華融資產管理公司副總裁等職，2005年進入中國工商銀行工作，2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司紀委書記，2013年7月起任中國工商銀行股份有限公司執行董事。

2014年12月，中國工商銀行發佈公告稱，劉立憲因年齡原因，於2014年12月29日向董事會提交辭呈，辭去公司董事會執行董事及董事會關聯交易控制委員會委員職務。

2014年至2017年，劉立憲曾擔任中央第十一巡視組、中央第十巡視組副組長，參加過多輪中央巡視。