演出「金鋼狼」一角翻紅的巨星休傑克曼（Hugh Jackman）與大他13歲的黛博拉李（Deborra-Lee）今(16日)宣布和平離婚，震撼全球粉絲。但其實過去休傑克曼演出《穿越時空愛上你》給人溫文儒雅印象，甚至引來性向之謎，好脾氣的休傑克曼罕動怒反嗆記者這問題太過時，「就像我問妳是不是老處女。」

休傑克曼與黛博拉李過去是演藝圈模範夫妻，也是姊弟戀的代表，隨著休傑克曼的出名，他和黛博拉李的婚姻引發更多關注，但休傑克曼受訪時都堅定不移地捍衛兩人婚姻，2009年曾有記者詢問休傑克曼是不是同性戀？一向有禮貌、紳士的他罕見回應：「妳在問我是不是Gay嗎？這問題過時了，就像我問妳是不是老處女」。

而另一半的走紅也帶給黛博拉李壓力，常有人對她說：「妳好幸運可以跟休傑克曼結婚」，對此，黛博拉李坦言很討厭聽到這種話，對她來說是無形的壓力，「就像有人告訴我贏了某種抽獎」，但其實兩人的婚姻並非都是休傑克曼的犧牲，這類話完全忽略了黛博拉李過去經營婚姻的辛苦，直言能擁有如此幸福婚姻她也有犧牲奉獻，並勇於接受挑戰。

過去，休傑克曼將拍攝電影《X戰警》的成功歸給愛妻黛博拉李，他指出當時自己壓力很大、脾氣很壞，一回家就跟老婆抱怨東、抱怨西，黛博拉李則都默默忍受，並替他排解情緒。兩人攜手相伴多年，過去分享婚姻經營之道是「絕不分開超過兩星期」，兩人都以家庭為重，對生活價值觀有共識，但如今宣布離婚，主因是要「分開追求彼此的成長」，讓不少網友好奇兩人之間到底是出了什麼事。