根據《Newtalk新聞》昨(15日)公布的最新手機簡訊民調顯示，如果藍白整合，即便鴻海創辦人郭台銘獨立參選，「柯侯配」或「侯柯配」都有實力擊敗民進黨的賴清德。該民調曝光後，引發網友討論，有人認為「既然能贏、那就藍白合！」「明年 1/13 見分曉」。

該民調結果發現，如果是「柯侯配」的「三腳督」，結果顯示，「柯侯配」36.25 %、賴清德31.46 %、郭台銘12.17 %、尚未決定20.12 %。「如果也是藍白合組成侯柯配，您會投給誰？」結果顯示，「侯柯配」34.09 %、賴清德32.3 %、郭台銘13.96 %、尚未決定19.66 % 。

該民調曝光後，引發大批網友在入口網站《yahoo》相關報導底下留言討論，有不少人說「還不合作？」「那也要能合啊」、「怎麼配都好，就是一組出來對賴清德，就會贏」、「侯柯配有一點可能性」、「那就趕快去配啊」。但也有人認為「還在侯柯配？阿北副手都快要出來了？！兄弟登山各自努力吧」、「不管怎配，沒人想當副手」。