買房除了看自己口袋深淺、住宅周遭環境等，近來鄰居也被列入考量範圍內，不少人在看房時就想要先提前了解鄰居的習性，避免買房後，進退兩難。一名網友以前都住透天厝，近期有意搬遷到中古大樓，因為擔心噪音問題，所以看房時就有意提前了解鄰居的狀況，但看房時間短暫，實在難以觀察到噪音問題。因此，網友在PTT上發文請益，向其他網友請教有什麼方法可以了解到樓上房客的情況：「不知道大家對於了解噪音狀況有沒有什麼建議的方式？」

網友紛紛提醒原PO，去看房的時間是一大關鍵，建議原PO可選擇晚上時段才去看房：「盡量選晚上6-9點看房，什麼妖魔鬼怪都出現」、「晚上看房，住戶都回家了」、「晚上7-8點去看房，跑跳鋼琴聲都聽得到」。但也有網友認為，住戶未必只有晚上才會製造噪音，建議可先觀察社區的公告欄是否有相關的噪音提醒，若有條件的話也可先租一年，才能看清鄰居的好壞：「有得租的話，先租一年真的最明顯」、「公告+1，看房的時候如果有貼什麼寵物問題、抽菸、噪音的，這間房就直接不考慮了」、「社區有公告真的表示嚴重 我們社區就是這樣」、「同社區租一年就知道了，不然就是鄰居或警衛問一問比較準」。

疫情間線上看房成趨勢 AI＋大數據加速配對心儀房型

為了確保房屋的品質，許多人都傾向於到現場看屋，親自感受屋子的氛圍與氣場；但在疫情期間，有買房意願的人就沒有辦法出門看房，只能透過線上的方式，先篩選出自己心儀的房屋，之後再實體看房。

儘管疫情趨緩，但線上看房的趨勢與熱度尚未減退，成效也快速提高。信義房屋透過AI與大數據的運用協助消費者快速過濾、精準配對出心儀的房型；據統計，自AI智能配案上線以來，使用者在信義官網找到屬意物件的速度翻倍，無論是現場看房、斡旋還是成交率都提升200％以上，這項技術更是在2023創新商務獎一舉拿下最佳技術創新和最佳產品創新兩大獎項的銀獎肯定，成為房仲業界唯一擁有AI實績的品牌。

信義房屋坦言，該驅動AI背後的最大功臣絕對是大數據整合的技術；信義房屋長期致力於房地產科技（Proptech，PropertyTech）的發展，加上創立40多年來擁有廣泛的房地產列表與客戶網絡，龐大有價值且私密的數據高達上百億筆，在訓練AI精準度上具備極大的優勢。

大數據統整海量數據助力數位轉型 AI智能創優良買賣屋環境

儘管資料豐富，但信義房屋起初還是面對資料類型多元、來源管道眾多及軟體間串接等的問題所困擾；為讓創新新科技可以順利導入輔助服務，信義房屋採取數據清整行動，將上百億筆的資訊格式逐一統一，在內部打造易懂且好管理的數據環境，讓各部門可順利汲取內部大數據資料庫，推動數位轉型。

信義房屋也注意到，擁有購屋需求的消費者往往無法一次精準表達需求，買賣雙方需要多次進行互動溝通，才能協助過濾，並找到符合需求的物件。因此在數據中台建設的同時，信義房屋也著手開發AI輔助工具，AI智能配案；該工具能夠根據客戶所提供的資訊，包含於官網上的操作，透過大數據統計並推斷出客戶的喜好，並在上億筆的配對可能中，配對出最接近客戶需求的物件，成功幫助一線客戶斡要率提升2倍以上。

此外，信義房屋也推出包含DiNDON智能賞屋、房產e存摺、一站式找房找房貸等數位服務，透過大數據的運用並結合線下的實體業務，以科技提供消費者更加精準且深入的服務，創造更優良的買賣屋體驗。