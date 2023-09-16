彭小刀（左起）、柯有倫、張庭瑚、哈林、卜學亮、周予天一起在《騎吧！哈林小隊》完成騎車環島壯舉。（好看娛樂提供)

實境節目《騎吧！哈林小隊》本周日播出第3集，哈林（庾澄慶）終於說出一直無法環島的最大祕密，就是因為肩膀的傷！長時間的騎乘讓哈林肩傷復發，痛到無法再繼續。防護員不時地按摩，為哈林緩解肩傷帶來的不適。

防護員在按壓哈林的肩膀時，哈林發出長長的哀號，臉上痛苦的表情看在《騎吧！哈林小隊》製作人的眼裡十分不捨。製作人不忍心看哈林受苦就說：「哈林哥如果您真的不舒服就上車，（指上補給車）我們繼續走。」在旁的卜學亮聽到立刻使出激將法，制止表示：「隊長自己（休息）在車上！傳出去怎麼聽啊？」

《騎吧！哈林小隊》迎來第一次的夜騎挑戰，雖然有團隊戒護前行，但眾人摸黑騎車還是不時說：「好暗喔。」哈林不時關心隊員們的安全，尤其進度落後的小刀。其中哈林和卜學亮之間的互動，成為節目討論亮點之一，卜學亮也透過這個節目分享演藝圈求生術。

卜學亮說：「哈林講話的時候，就是要激怒哈林！讓他故意罵我，我讓他欺負，大家都會同情弱者，那他越欺負我，我就越受到歡迎。」兩人最新鬥嘴話題是，阿亮炫耀自己擁有百萬粉絲，自己的歌是千萬點擊。哈林在旁邊先是誇他說：「哇這千萬點擊很難達到！但我是上億點擊。」

阿亮立刻反擊哈林說：「我是跟出一兩張專輯的人比，你們出那麼多張專輯的，上億點擊也是很應該的！你如果沒有上億的歌曲，你就應該好好要檢討了。」