邁入第9屆的富邦人壽勇士系際冠軍盃，全國8強賽本周末決戰新北市新莊輔仁大學中美堂，挺過新冠肺炎疫情考驗，相隔3屆於15日復辦賽前8強選手歡迎會，PLG完成3連霸的台北富邦勇士籃球隊到場力挺，也和參賽隊伍玩小遊戲互動，參賽隊伍藉此度過輕鬆愉快的一晚，為隔天比賽累積能量。

富邦人壽長期支持台灣各層級籃球運動，與大專體總共同耕耘大專籃球，UBA大專籃球聯賽從公開組到一般組奠定高人氣，再溯及紮根系隊、舉辦系際冠軍盃賽事，9年來打造出「大專素人籃球最高殿堂」，成為系籃跨區、跨校系交流的年度盛事，目前累計超過110校、超過300系所與會。

本屆8強決賽看點之一，莫過於警專行政、僑光行流兩支雙冠強權，都要力拚賽史之最的第3座金盃。連8屆全勤參賽的警專行政，相隔兩屆再踏上決賽舞台，隊長王晁偉透露全隊都很興奮，也期待發揮轉換快攻的優勢，「有壓力但平常心，因為我們做好準備了，上場全力打、一起重返榮耀。」

而尋求衛冕的僑光行流，陣中好手王淯生三度參與賽事，坦言首次參與8強晚宴、跟職籃球員交流都是特別的體驗，對於2連霸目標他表示，自己會扮演好隊長、學長的角色，帶領全隊拿下勝利，「希望大家享受比賽、放開打！」

8強選手歡迎會不僅自全國參賽74校脫穎而出的8支勁旅全數到齊，更邀請台北富邦勇士籃球隊眾星雲集，包括冠軍教頭許晉哲、3屆人氣王「野獸」林志傑及兩任總冠軍賽MVP辛特力、強森都親臨分享經驗，並為大專系隊選手送上鼓勵，富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，集團致力經營此賽事，希望結合「正向力量 豐富生命」的品牌精神，透過籃球推廣傳達年輕與正向的風氣。

本屆富邦人壽勇士系際冠軍盃2天的8強決賽將全程提供轉播服務，球迷可透過大專體總YouTube頻道SSUtv收看，也可到現場支持欣賞的系隊，一起見證本屆「最強系隊」誰屬，16日僑光行流要先面對8強新面孔宏國休閒，上屆亞軍高大運休迎戰來勢洶洶的中信人智，本屆重返全國8強的實踐資管與嶺東行流正面對決，壓軸登場的警專行政則碰上同樣體能充沛的國體體推原專，8隊要爭奪高額獎學金和職籃新賽季前往台北富邦勇士籃球隊主場觀賽的機會。