2023 FS1中華五人制足球聯賽（Chinese Futsal League One）於16、17日在新竹體育館進行第5、6輪賽程，由於是首度移師新竹，成了新竹市體育館第一次舉辦五人制足球賽事。

FS1自8月12、13日在嘉義縣立體育館展開首周賽程，接著8月19、20日轉戰台北體育館，兩周下來與賽隊伍皆進行了4場比賽，嘉義市天晴以3勝1和暫居排名第1，新北OKANE以3勝1敗暫居第2，台北海洋雲豹1勝1和2敗排第3，桃園立青靖成4敗墊底，還在等待首勝出爐。

本周FS1中華五人制足球聯賽移師新竹體育館，是新竹市體育館首次舉辦五人制足球賽事，也為國內室內五人制比賽再跨出新的場館，對於推動FS1聯賽的中華五人制俱樂部聯盟是很重要里程碑。

本周賽程看點除了將目前4戰不敗的嘉義市天晴，對上暫居第2的新北OKANE之外，台北海洋雲豹本周將再加入來自日本的41歲資深好手村山竜三，他擁有多達300場日本F聯賽經歷，將迎來首秀，外援的加入也讓FS1賽事更加國際化，競爭也將更加激烈。