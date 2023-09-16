台視新聞台今（16日）晚間10點，播出由日本富士電視台採訪製作，獨家授權播映的《地球最後的秘境─南極大陸》紀錄片，帶領觀眾一起關心氣候變遷、全球暖化問題，同時一窺南極秘境。

擔任全程配音的主播鄔凱雯表示：「相較於以往在主播台的播報經驗，紀錄片旁白配音需要跟著畫面一句一句唸，是個滿大的挑戰。」在得知日文版是由日本男星竹野內豐配音時，她也表示相當榮幸。

正好8月鄔凱雯也隨中央大學科學團隊，前往北極採訪錄製科學節目，回想起自己經過3次轉機，才能搭船前往觀測站，光是抵達北極就需要3天的時間，鄔凱雯也透露採訪過程中，沿路能見到冰河退去後露出的地表，數萬年的化石隨處可見，攀爬冰河時更碰上冰河崩裂，與學者緊張的逃離也是難忘的經驗，一早起床更有北極狐出現在眼前，讓她直呼「好幸福」。

《地球最後的秘境─南極大陸》由日本富士電視台採訪製作，隨同南極大陸觀測隊，歷經132天拍攝長達400小時的影像，成功地記錄下封閉在厚重冰層下珍貴的海底景象，也完整呈現觀測隊員在南極刻苦研究的實際狀況，節目中記錄下許多珍貴的畫面，像是冰層斷壁、瀰漫天空的南極光、酷寒環境中求生的阿德利企鵝等，也利用精密儀器深入海底，挖掘南極原生物種，五彩繽紛的海底世界令人驚艷。

另外，南極觀測隊首度引進海底遙控機設備，創下日本電子媒體先驅之外，也首度在厚大的冰棚之下進行探勘，利用感測器讀取海底地形，創下世界首例，取得的資料彌足珍貴。