歌手張震嶽上個月7日在新北市萬里翡翠灣目睹溺水意外，當時他毫不猶豫上前幫忙進行CPR，可惜男子送醫急救後仍回天乏術，但他英勇的行為被網友大讚；如今他日前在社群曬出一段，他按喇叭阻止行人穿越馬路的影片。

張震嶽15日在IG上傳行車紀錄，當中可見，張震嶽開車行經台北市文山區木柵路三段時，一名身穿粉色衣服的女子未檢查對向來車，便想小跑步穿越馬路，但從張震嶽的視角看過去，可發現一輛公車正行駛而來，於是他立刻按下喇叭提醒。

然而，婦人聽到喇叭聲後嚇到後退，隨即走回人行道，並轉頭看向了張震嶽的車，與此同時，對向車道的公車也立刻開過，若婦人當時執意穿越馬路，後果恐不堪設想；張震嶽表示，這件事讓他想到溺水事件「女人岸上尖叫及看到的當下，腦海畫過預想的畫面。兩件事，我皆是一種反應，有不好的畫面與當機立斷」，最後直言「叭妳，我可能救妳一命，別怪我雞婆」。

影片曝光後，超過4千多名網友前來按讚「真的超危險的耶，還好她乖乖回去沒有硬過」、「救了公車司機一命」、「喇叭本來就是提醒注意的用途，卻莫名成了路怒的媒介」、「我的天吶，真的不要出來害人」、「應該是救了對向的公車司機」、「這條路公車真的很多，實在不適合這樣硬闖」。