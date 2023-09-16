高雄市15日發生冷血惡鄰凶殺案，63歲吳姓嫌犯疑似因為樓上鄰居經常發出噪音，於昨日早晨上樓殺害屋主夫妻，不過吳嫌遭逮後態度相當不配合，不只不願供出凶刀所在，連換裝的衣物都不講，不過警方沿線調閱監視器發現吳嫌曾於事發後萬大大橋（西向東）高雄端橋下，於是前往尋找凶刀及衣物。巧合的是，昨日傍晚高雄下起大雷雨，甚至多處地區積水、溪水暴漲，警方到場時溪水已退潮，且凶器及衣物仍在，似乎冥冥之中已有安排。

警方表示，昨日專案小組分工調閱監視器發現吳嫌於逃逸時曾進入萬大大橋（西向東）高雄端橋下，疑似在此棄置涉案凶刀、衣服，且經檢視吳嫌犯案後離開案發大樓畫面，吳嫌手持1個塑膠袋（研判內為涉案凶刀、衣物）。

以上經專案小組漏夜前往擴大搜查周遭，於今日1時許在高屏溪畔找到吳嫌行兇逃逸時所穿著外套，並於勾取外套時，掉出一支紅色刀殼水果刀，研判應為凶刀，現已進行鑑識採證中。

而目前吳嫌仍在問訊當中，預計10時30紛將吳嫌送至高雄市地檢署偵辦。

警方表示，昨日吳嫌是連塑膠袋一起將衣物跟刀子丟棄，而傍晚那場大雨也令警方相當頭痛，擔心證物會因此被沖走，甚至報請檢察官指示是否要利用打撈方式搜索凶器，不過冥冥之中似乎早有註定，因警方到橋下時包裹證物的塑膠袋已經被溪水沖走，但顯眼的外套仍在原地，且一拉上來就看到刀子，相當巧合。

不過吳嫌目前對於找到的外套以及凶刀一概不承認為他所有，一律以拒絕回答回應，態度仍相當不配合。