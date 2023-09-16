國民黨總統參選人侯友宜美東時間下午拜訪紐約僑社，在紐約華埠的中華公所受到僑胞以戰鼓及舞獅歡迎，令侯友宜相當興奮，但更令他驚喜的，是「中國十大神探」的作家李勇現身，還親自贈書給他，侯友宜稱李勇是他「人生導師」，因為年少時就是因為看了他寫的「中國十大神探」才去讀警官學校，走上從警之路。

紐約中華公所主席曾偉康致詞時稱讚侯友宜是台灣政治界傑出代表，曾擔任警官職務，又選上新北市長，展現他對公共事務的深厚承諾。侯友宜2018年擊敗民進黨的蘇貞昌取得勝利，2022年再度擊敗民進黨的林佳龍連任新北市長，市長任內以解決新北市城市和環境挑戰聞名，海外僑胞深感自豪，歡迎他蒞臨中華公所。

國民黨副主席夏立言致詞時表示，華僑這麼支持中華民國，侯友宜也在台灣說過要用生命捍衛，既然要用生命捍衛，就一定要來中華公所看一下，非常有意義。夏立言談到自己回來幫國民黨的真正原因，是因為看了中華民國被這樣對待不忍心，自由民主的生活方式受到很大侵害，兩岸關係緊張，並呼籲僑胞是出來拯救中華民國投票的時候了。

侯友宜現場也遇到自己的「人生導師」，作家李勇，侯友宜說，他以前在南部唸高中，老師跟他說軍警院校都可以念，剛好他看到李勇寫的「中國十大神探」，神探們都非常英勇，飛簷走壁抓人，寫到讓他感動到下定決心成為除暴安良的警察，要讓中華民國安定。

侯友宜說，他念警官學校還專門就是要念刑事系，非打擊犯罪的他不念。提到李勇侯稱呼他為「人生導師」，李勇曾經寫書信鼓勵過他，但從來沒見到面，這次終於見到，特別感謝他。侯說，警官學校第一任校長是蔣中正，而他是第17任校長，他把警官學校核心價值印出來，就是國家，正義，榮譽，永遠守護國家，捍衛公平正義，捍衛清廉保持榮譽。

李勇特地贈書給他，並在信封上寫「未來中華民國總統侯友宜市長收」。