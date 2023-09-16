在諸多利空因素干擾下，周五（15日）美股四大指數全面收黑，其中晶片股再度淪為重災區，外媒報導，台積電對客戶需求感到不安，已通知艾司摩爾（ASML）在內主要供應商，延後高階晶片製造設備出貨。消息傳出，費半指數狂跌3%，相關半導體設備股包括科林研發、科磊、應材、ASML等慘崩4、5%不等，而台積電ADR也重挫2.4%，為半導體復甦前景投下震撼彈。

投資人本周消化一些市場消息，包括美汽車工會14萬人大罷工訴求加薪；聯邦政府關門危機再起，期限是9月30日；美9月密大消費者信心指數初值跌至 67.7，連續2個月下跌；下周聯準會利率決議再度引發關注。

美股四大指數15日全軍覆沒。道瓊指數下跌288點（或 0.83%），收在34618點；那斯達克指數下跌 217點（或 1.56%），收 13708點；標普 500 指數下跌 54點（或 1.22%），收 4450點；費城半導體指數下跌 107點（或 3.01%），收 3476點。

五大科技巨頭也遭空襲。 蘋果下跌 0.42%；Alphabet（Google母公司）挫跌0.51%；亞馬遜下跌2.99%；Meta（原臉書）重挫3.66%；微軟下殺2.5%。

費半成分股幾乎倒下。超微（AMD）狂跌4.82%；輝達（NVIDIA）下跌3.69%；美光跌2.66%；高通跌 0.79%。半導體設備股如科林研發慘殺5.08%；科磊崩5.35%；應材跌4.37%；ASML跌4%。

而台股ADR部分，台積電ADR跌2.43%；聯電 ADR下跌1.22%。

路透引述消人士報導，台積電因對客戶需求感到不安，已通知艾司摩爾（ASML）在內主要供應商，延後高階晶片製造設備出貨；不過，供應商現階段預期，延後設備出貨只是短期現象，受影響的企業包括ASML。

對此，台積電表示，不針對市場評論進行回應，資本支出以前一次法說會內容為準。目前台積電2023年資本支出金額，預估為320億～360億美元區間下緣，整體金額低於去年的363億美元。