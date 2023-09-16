孫其君（左起）、詹子晴、艾融、王仁甫、許孟哲、孫協志、林韋君、張兆志。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》南下彰化，來到全台唯一以恐龍為主題的樂園，進行節目首次密室逃脫企劃「逃出侏羅紀」，主持群和藝人林韋君、張兆志、孫其君、詹子晴、艾融等分成兩隊，但一開始蔡黃汝和峮峮就消失不見，原來遊戲任務是讓其餘藝人分別要去解救兩人，不料孫協志一聽卻表示：「那就被綁走啊。」王仁甫也說：「我們自己活命重要。」

拯救後眾人體驗卡丁車，峮峮一坐上車就蓄意追撞王仁甫，把卡丁車當成碰碰車玩，害王仁甫嚇一跳！當眾人從卡丁車上站起來要離開，唯獨峮峮被卡住，王仁甫便趁機調侃她：「就說妳變胖了吧！」讓峮峮哭笑不得。

整場密室逃脫，參賽者可以透過金幣來購買提示，這也看出每個藝人對金錢管理各有不同。王仁甫盡情揮霍地購買提示，並強調「錢能解決的事都是小事」，相反孫其君花金幣相當謹慎，甚至還跟工作人員撂話，不能接受買到無用的提示。看到兩個男人的用錢方式，峮峮則作出結論：「仁甫哥什麼沒有，就是有錢。」

開場時被王仁甫介紹有「身價上億」的詹子晴，在這一集運氣爆棚，連續在遊戲中擲出6個聖筊，64分之1的機會詹子晴竟然辦到了，讓隊友大為讚嘆！王仁甫跟峮峮、艾融、詹子晴等同隊，峮峮發現恰巧三個女生星座都是牡羊座，便對著王仁甫說：「妳今天被牡羊女圍繞。」

王仁甫一聽卻面露恐懼：「我老婆也是牡羊，所以妳們都是我的剋星。」《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播。