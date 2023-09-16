聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）今天將烏克蘭城市基輔（Kyiv）與利維夫（Lviv）的世界遺產列入「瀕危」名單，稱這些遺址因俄烏戰爭而處於風險之中。

法新社報導，聯合國教科文組織表示，他們在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行的UNESCO年度世界遺產委員會會議上做出這項決定，朝著更妥善地保護世界遺產邁出一步。

聯合國教科文組織在聲明中說，將這些遺址列入瀕危世界遺產名錄（List of World Heritage in Danger）「也為獲得額外金融與技術援助開啟大門，以實施新的緊急措施」。

聯合國教科文組織表示，「由於俄羅斯進攻構成破壞風險」，已將基輔的聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）與基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）的中世紀建築列入瀕危世界遺產名錄。

聲明中也提到，自俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭以來，這2大世界遺產一直處於威脅之中。

基輔聖索菲亞大教堂的歷史可追溯至第11世紀，是基輔市最知名的地標之一。

靠近波蘭邊界的烏克蘭西部城市利維夫興建於中世紀晚期，其具歷史意義的市中心於1998年列入世界遺產名錄。

在此之前，聯合國教科文組織今年1月便決定將烏克蘭黑海港口城市敖德薩（Odesa）市中心列入世界遺產名錄。今年7月，敖德薩市中心與一座烏克蘭東正教大教堂在俄軍攻擊中損毀，引發聯合國教科文組織譴責。（譯者：張曉雯/核稿：張茗喧）1120916