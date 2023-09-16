國外一對夫婦要搭飛機探望去外地念書的女兒，卻因為老婆賴床而錯過飛機，第二次要幫女兒搬家，老婆明知只剩15分鐘就要登機，卻堅持要去買星巴克，而他打電話提醒老婆快回來，對方也不當一回事，最後他果斷放生老婆，自己先登機，而老婆最終也錯過了飛機，超瞎故事掀起網友討論。

一名男網友近日在網路論壇「Reddit」上分享，女兒到外地上大學，他和老婆有時間就會飛去探望女兒，但老婆是一個不太有時間觀念的人，記得有一次他們的飛機是在10點要出發，他告訴老婆要提早90分鐘去機場，而從家裡到機場要30分鐘，為了不錯過航班，應該8點就要出門，結果老婆說隔天卻瘋狂賴床，最後兩人拖到9點才出門，想當然就這樣錯過了航班。

男網友表示，最近他們要去幫女兒搬家，有鑑於上次慘痛的經驗，他不斷叮囑妻子要提早出門，而這次他們總算順利出發，但在轉機又出狀況了，由於轉機時間只有30分鐘，而他們花了15分鐘搭乘接駁車往不同的航廈，最後到達登機口前方，只剩15分鐘就要登機，結果老婆卻說想去買星巴克，並保證自己會準時回來。

男網友指出，到了登機時間，老婆仍不見蹤影，他打了好幾通電話催促老婆回來，結果老婆卻還慢悠悠地說自己在等咖啡，後來所有乘客都已經登機，航空公司也開始廣播倒數，他試圖拜託空服員多等幾分鐘卻遭到拒絕，無奈之下他決定放生老婆，自己先登機，而老婆最後也錯過了飛機。

男網友無奈地說，這件事發生了一個多月，老婆還是在生悶氣，讓他很頭痛也很好奇自己當時的決定真的錯了嗎？引起網友討論，不少網友表示，原PO的老婆問題很大。「你老婆顯然沒辦法為自己的行為負責」、「看到頭很痛，本來就該提前去機場準備」、「不懂堅持要喝星巴克的理由？」

事後男網友也更新表示，他和老婆談過以後，決定未來外出旅行，機票會分開買，也會各自搭車到機場，因為老婆有她的自由，按照她的想法來做事情，要不要準時登機也取決於老婆，而他也有自由提早去機場準備，最後老婆雖然還是有點不滿，但還是同意了這樣的解決方法。