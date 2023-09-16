副總統賴清德上香時，雲林縣議會議長沈宗隆（左一）陪同，但從頭到尾都未發言，賴清德致詞時他已離席。（周麗蘭攝）

副總統賴清德今天（16日）早上9點到土庫順安宮參拜， 國民黨籍的雲林縣議長沈宗隆到現場等候迎接，他表示是盡地主之誼， 任何一黨總統候選人來他都同樣歡迎， 他期許所有的總統候選人不要讓台灣成為下一個烏克蘭。

賴清德與定9點10分的達順天宮， 沈宗隆9點整就在現場旁邊的椅凳等候， 媒體好奇他來的原因。

沈宗隆表示，賴副總統來土庫順天宮參拜也是廟的光榮， 他是順天宮的委員，純粹表達地主之誼。

媒體詢問他會不會擔心被黨紀處分？ 他表示，這不是站台，國民黨沒有那麼小氣，賴清德來拜拜，他不會發表言論，任何一黨的總統候選人他都歡迎，他現在回答是因為媒體問他。

他表示，只要為了老百姓，著想的候選人，都是好的候選人，他沒有特定支持人選，希望總統候選人不要把台灣帶上戰爭，讓台灣成為下一個烏克蘭。

稍後賴清德抵達，沈宗隆陪同上香祈福，但未發言，賴清德致詞時他已離席，但賴清德仍有唱名致意。